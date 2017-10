Međunarodna znanstvena konferencija 13. Dubrovački

medijski dani (DMD) s temom „Digital Intermediaries and Media Pluralism“ (Digitalni posrednici i pluralizam medija) održat će se 27. i 28. listopada 2017. u Sveučilišnom kampusu

Sveučilišta.

Na konferenciji Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku izlagat će stručnjaci i znanstvenici iz Hrvatske i inozemstva. Predsjednik organizacijskog odbora DMD-a izv. prof. dr. sc. Mato Brautović rekao je: „Cilj je ovoj međunarodnoj konferenciji omogućiti našim nastavnicima i studentima da budu u tijeku s najvažnijim trendovima u području komunikologije i općenito informacijsko-komunikacijskih znanosti. Tako je ovogodišnja konferencija posvećena problematici digitalnih posrednika, poput Facebooka i Googla, i njihovom utjecaju na medijski pluralizam. Posljednji američki izbori te kampanja za Brexit pokazali su kako sve više korisnika kao izvor informiranja koristi online društvene mreže i da se njihov utjecaj, kao ne tradicionalnih medijskih platformi, ne smije ignorirati“.Otvaranje DMD-a upriličit će se u petak, 27. listopada 2017., u 18 sati, u Kampusu Sveučilišta (Branitelja Dubrovnika 41).Pozvani predavači dolaze s vodećih europskih sveučilišta poput Damiana Tambinija s The London School of Economics and Political Science i Natali Helberger s University of Amsterdam, a u radu Konferencije će sudjelovati i Pier Luigi Parcu, direktor Centra za medijski pluralizam i medijske slobode pri European University Institute, Krisztina Stump,zamjenica direktora Converging Media and Content Unit u Direktoratu za komunikacijske mreže Europske komisije i Damir Hajduk, ravnatelj Agencije za elektroničke medije.Kao i prijašnjih godina, studenti Odjela za komunikologiju prenosit će sva izlaganja na društvenim mrežama: Facebooku facebook.com/DubrovnikMediaDays, Twitteru twitter.com/DUMediaDays, Google + i Instagramu. Dosad su teme Dubrovačkih medijskih dana bile: „(Ne)jasna i prisutna opasnost – terorizam,mediji i tehnologija“ (2016.) „Umjetna inteligencija, roboti i mediji“ (2015.), „Budućnost novinarstva“ (2014.), „Mediji i ekonomska kriza“ (2013.), „Ekonomski, politički i komunikološki aspekti društvenih medija“ (2012.), „Građanski aktivizam, terorizam imedijacija sigurnost“ (2011.), „Nove tehnologije, internet i komuniciranje“ (2010.), „Obrazovanje novinara i djelatnika u OSJ“ (2009.), „Etika u odnosima s javnošću“ (2008.),„Uloga odnosa s javnošću u kreiranju javnog mnijenja“ (2007.), „EU pravila i naša reanost“(2006.) i „Mediji i demokracija“ (2005.).