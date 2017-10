Nakon Dubrovačkog akvatlona, Du Motion je najavio još jednu utrku u jesenskom terminu, koju organizira s D3 Triatlon klubom Dubrovnik.

Riječ je odeset kilometarskoj utrci – 10K koja će se trčati u nedjelju, 19.studenog na poluotoku Babin Kuk, sa startom i ciljem u prekrasnoj uvali Lapad. 10K utrka ujedno je i finale popularne Dubrovnik RUN lige, koje garantira nastup velikog broja ljubitelja trčanja iz dubrovačkog kraja, ali i regije. Mogućnost je to i početnicima i iskusnim trkačima da testiraju svoju formu i brzinu na jednoj od najatraktivnijih dubrovačkih šetačko – trkačkih staza uz more.Svi zainteresirani za 10K utrku mogu se prijaviti putem stranice RaceCollector.com zaključno sa 16. studenim. Startnina iznosi 100 kuna, a startni paketi koji sadrže startni broj, majicu i Pasta kupon, moći će se podići u ugostiteljskom objektu SunsetBeach u subotu, 18. studenog od 10 do 19h te na sam dan utrke od 07:30 do 08:30h.“Du Motion s dodatnim jesenskim utrkama pod svojim brendom pomaže pozicioniranje Dubrovnika kao atraktivne destinacije za aktivan odmor, ali i pruža priliku trkačima da sepripreme za nadolazeće trkačke manifestacije.” – izjavio je ovom prigodom direktor Du Motiona, Alen Bošković. U to se svakako ubraja i glavni dubrovački trkački događaj, DuMotion – Runners Days Dubrovnik koji će 28. i 29. travnja 2018. u Dubrovnik ponovo privući trkače sa svih strana svijeta.

Dodajmo na kraju kako su službeni hoteli Du Motiona – Valamar hoteli i ljetovališta za sve trkače pripremili posebnu ponudu smještaja u Valamar Lacroma Dubrovnik hotelu (4 zvjezdice) po cijeni od 60 eura za jednokrevetnu i 70 eura za dvokrevetnu sobu s uključenim doručkom.

Informacije i rezervacije na: tel. +385 20 448 638, e-mail milivoj.tomic@valamar.com

Link za prijave:

https://www.racecollector.com/event/301/startlist