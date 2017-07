SPIDERMAN : POVRATAK KUĆI

Mladi Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), koji je svoj senzacionalni debi ostvario u hitu “Kapetan Amerika: Građanski rat” započinje samostalno djelovati pod svojim novopronađenim identitetom u filmu SPIDER-MAN: POVRATAK KUĆI. Uzbuđen zbog iskustva koje je doživio sa Osvetnicima, Peter se vraća kući u kojoj živi s tetom May (Marisa Tomei), a gdje ga pod budnim okom čuva njegov novi mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter se pokušava vratiti svojoj normalnoj svakodnevnoj rutini, iako ga u tome sprječavaju misli kako se još uvijek mora dokazati kao pravi superheroj… A pravi trenutak za to možda će doći i mnogo ranije nego što se Peter nadao, kada se u gradu pojavi novi zlikovac – The Vulture.

Novog zlikovca igra:

a) Nicolas Cage

b) Jeff Bridges

c) George Clooney

d) Michael Keaton

Svi koji točno odgovore na pitanje sudjeluju u nagradnoj igri u kojoj mogu osvojiti dvije besplatne kino ulaznice za film po izboru u jednoj od dvorana ustanove Kinematografi Dubrovnik, za projekcije u subotu 15.07.2017.

Odgovore, te vaše ime i prezime šaljite na našu e-mail adresu: portal@dubrovnikportal.com.

Sretna dobitnica za ovu subotu 08.07.2017. je Nikoleta Ljuban!