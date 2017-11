LIGA PRAVDE 3D

Potaknut obnovljenom vjerom u čovječanstvo i inspiriran Supermanovim nesebičnim činom, Bruce Wayne zatraži pomoć svoje novootkrivene saveznice, Diane Prince, u suočavanju s najvećim neprijateljem do sada. Zajedno, Batman i Wonder Woman moraju pronaći tim superljudi kako bi otklonili novu prijetnju. Unatoč formaciji koju čine heroji Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg i Flash, možda će biti prekasno da se spasi planet od napada katastrofalnih razmjera..

U ovom filmu pojavljuje se glumac iz serije ‘Igre prijestolja’, a to je:

a) Ben Affleck

b) Jason Momoa

c) Ray Fisher

Svi koji točno odgovore na pitanje sudjeluju u nagradnoj igri u kojoj mogu osvojiti dvije besplatne kino ulaznice za film po izboru u jednoj od dvorana ustanove Kinematografi Dubrovnik, za projekcije u subotu 25.11.2017.

Odgovore, te vaše ime i prezime šaljite na našu e-mail adresu: portal@dubrovnikportal.com.

Dobitnik nagradne igre ovog tjedna (18.11.) je Mara Martinović.