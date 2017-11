– Životinjska farma! Da, super knjiga.

– Mislim kako niko nije bolje opisao komunizam na tak jednostavan način.

– Nije komunizam…!

– Kaj se Orwell nije borio u Španjolskoj?

– Ne. Nije!

– K vragu….ja cijeli život mislio pogrešno. Hvala na ispravci prika! Kaj nije…ma daj!? Orwell bio član nekakve anti staljinističke partije, a kasnije je čak surađivao s nekim odjelom u Britanskoj vladi na širenju antikomunističke propagande!

– Tko bi drugi osim Staljina bio brko na ekranu u 1984? Jest, bio je protiv Staljina!

– Tek mi sada nije niš jasno? Kako nije komunizam, a neki kažu da jest. Jel može mi moš pojasnit!?

– Vidiš…sve su životinje na farmi bile jednake, ali neke životinje su jednakije od drugih….

– Knjiga je protest pisca protiv politike i sistema između dva Svjetska rata…

– Joooj…koji je tebi!? Čitaš li ti išta? A svinje su ti glumile komunjare, a stari farmer to je bio gazda! A Frederik…on ti je ovako lojalan tip, a on predstavlja Hitlera! A Boxer…konjina; on ti glumi narod!

– I kak se završava fabula…?!

– Vrlo je znakovito! Na kraju Boxera odvedu u klaonicu, a Squealer uvjerava radnike da je odveden u bolnicu, gdje je doživio mirnu smrt ~ ha?

-Ahhha…kužim; Squealer, svinja koja je zadužena za propagandu po direktivi! Kak’ti ovi Paškalić i Škenjo; izvrsno glume na farmi! Po meni glavna uloga je Napoleon! Ne…ipak Squealer! Ne, glavni je POGLAVICA TAME…? Črni i veliki, crvene oči, kljove, užas…da se usereš! Si …čul za ovu divlju svinju što špancira po Gradu!? Morti je netko je pustil iz doma; ne bumo našli mira i pravice dok ga ne uhite!?

– Enooo… ti po Konavlima, krmača, vukova, lisica, a može naić kakav međed iz Crne Gore…!? Moš odabrati likove kakve oš! Ima poglavica, lovaca, kučaka…ulovit ćemo ga!

– Apsolutno sam protiv držanja divljih životinja doma, ali mi ne smeta ukoliko je nađu odbačenu (kao što je bio slučaj s nilskom konjicom), ozlijeđenu… pa joj pružiš dom.

– Oooooli… netko drži i konjicu doma!? Ahaaa….zato imamo tolike račune za vodu i struju. Telefonija; čista pljačka!?

– Ma krivo si me shvatil ili sam ja krivo načul. Ta nilska konjica je bila odbačena od majke kad su je ti ljudi uzeli. Odnosno – mama konjica ju je odbacila.

– I tko nju glumi sada; na kojem je mjestu Forbesove liste nadmoćnijih žena!?

– Daj…ne trolaj me!

– Slušaj stari; mene jedino zanima kak ševe kokoši. Mislim, trebaš ti to uhvatit i napisat za knjigu! Jedva ih ulovim kad ih idem klat! Aaaa…ima i oni kaj se pale na njih; pa kak se ne umore? Jel se boje da ih kokoš je ćvakne s kljunom?

– Eno, veli G®moja kak će im kljun otpast!

– Baš me zanima kaj vele o žirafama u Saboru?

– Ostavi se sada žirafa; govorimo o farmi! Dok se svinje nisu uzdigle iznad drugih životinja, jer su tvrdile da su one najinteligentnije od svih životinja na farmi, te da one ne trebaju ništa raditi, nego samo odlučivati o tome što će druge životinje raditi na farmi. No, s vremenom, svinje su se sve više izdigle iznad ostalih životinja te preoblikovale onih sedam zapovijedi u njihovu korist. Tako je sve to išlo dok god se svinje napokon nisu sprijateljile sa ljudima, vlasnicima drugih farmi u okolici, te se na kraju nije znalo tko je čovjek a tko svinja…

– Ok…kužim; ak ne uhitimo POGLAVICU TAME grdo nam se sprema! Ne bu to išlo tak!?Mogel bi svemu biti kraj! I kraj…! Strah, tuga! – Pročito sam dosta potresnih stvari u životu, ali jednu ovakvu totalnu prevaru i nemoć nisam osjetio. Moje pitanje je vama dragi čitatelji i obožavatelji Orwella li je neko osjetio nešto slično čitajući ovu knjigu…!?

Jadranka