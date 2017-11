I ja sam oduševljena nobelovcem R. Feynmanom. Bio je toliko oduševljen svemirom i astronomijom da je svojom ljubavlju zarazio sve koji su slušali njegova predavanja.

Potaknuti njegovom vještom uporabom svakodnevnog govora u objašnjavanju složenih pojmova, milijuni su se okrenuli proučavanju disciplina koje je Feynman promovirao.

Eto ja vjerujem!

Što je to i zašto?!

To je: „ ono nešto!“

“Neki ljudi kažu za kvantnu fiziku: ‘Ne vjerujem u to, to je ludo, takvo objašnjenje neću prihvatiti.’ Nadam se da ćete pratiti to što govorim, i morat ćete to prihvatiti jer priroda tako radi!” rekao je Feynman. U nedostatku preciznijeg izraza, za karizmatičnog pojedinca kaže se da ima “ono nešto”. Francuzi imaju sličan izraz, koji glasi “ne znam što” (je ne sais quoi), a Englezi koriste termin “X factor”. Energija koju isijavao je ulijevala ljudima želju da do kraja života proučavaju teorijsku fiziku pa i ako prethodno nisu imali pojma o njoj”.

Zbog ovog se angažiraju PR –ovci! No, il je imaš il je nemaš?! Izgled!

Viđeli smo koliko je oduševljenja izazvao svojom pojavom James Trudeau; kanadski premjer zaludio žene diljem svijeta! (What nice ass; sorry !)

Karizmatik mora posjedovati izražajnost, pronicljivost i kontrolu i na emocionalnom i na društvenom planu. Emocionalna pronicljivost je sposobnost uočavanja tuđih duševnih stanja i prikladnog optimalnog reagiranja na tuđe emocionalne potrebe. Karizmatici su slavni po tome što ispravno “pogađaju” što njihova okolina osjeća i želi te joj onda to i većinom daju, uspostavljajući vrlo čvrste emocionalne spone sa svojom publikom. No, oprez – emocionalna pronicljivost nije isto što i osjećajnost ili ranjivost. Karizmatični pojedinac mora imati “radar” za očitavanje i prepoznavanje tuđih emocija da bi im mogao udovoljiti, ali ne mora i sam proživjeti te iste emocije. Ljudi zaista “padaju” na karizmatične pojedince te su skloni da im “progledaju kroz prste”, da im povlađuju, kupuju od njih, slijede ih pa i glasaju za njih. Na izborima narod ima priliku da na vlast dovede one pojedince ili stranke koji će najbolje zastupati njihove interese; no, zbog ljudske podložnosti površnim “specijalnim efektima“ današnjih PR- ovaca, timova psihologa, komunikologa …itd., uvalili su se i nepošteni, ali šarmantni i privlačni pojedinci uspijevaju pokrenuti narodne mase i na izborima skupe dovoljno glasova da preuzmu vlast. Pazite se! Ne glasujte instinktivno!

Postoje i lokalni karizmatici. Većina nas ima nekog karizmatičnog prijatelja, kojeg prepoznajemo po tome što osvijetli i ugrije prostoriju u koju uđe. Karizmatični pojedinci “iz susjedstva” uspijevaju pomoći ljudima da se osjete bolje i ugodnije u svojoj koži. Obratno – neki slavni ljudi osobno nisu karizmatični, ali ih javnost tako doživljava jer su stalno prisutni u medijima i u pravilu bogatuni; pa znamo kako to ide na Izborima! Ali, kad obožavatelj sretne takvu, nekarizmatičnu osobu uživo, postoji mogućnost da se razočara i zaključi da ta osoba nije “ništa posebno”.

Kad ugledate čovjeka koji posjeduje karizmu, već i nesvjesno oponašate njegove geste i izraze lica. Na primjer, redovito ćemo uzvratiti osmijeh karizmatičnoj osobi koja nam se nasmiješi”…

Također imaju potpunu uvjerenost u vlastitu vrijednost i važnost, veliku psihofizičku energiju i visoku toleranciju na stres. Velika energija im omogućuje da uporno i dugoročno rade na ostvarenju ciljeva, a tolerancija na stres im pomaže da se upuštaju u riskantne pothvate unatoč opasnostima i preprekama. Smatra se kako su govorničke vještine, optimizam i pozitivnost također sastavni dijelovi karizme. Velike političke vođe se u govorničkim nastupima često služe slikovitim izražavanjem, poput Martina Luthera Kinga i njegovog “I have a dream” u govoru o jednakosti rasa. Dobro, (iz starogrčkog chárisma: χάρισμα: ‘milost’, ili dobiven dar “) je pojam koji se je u izvorno uglavnom koristio u judaizmu i kršćanskoj tradiciji. Označava od Boga dane milosti!

Bojite li se da ne završite kao mnogi karizmatici u svijetu politike i znanosti i umjetnosti!?

Eto…pa dragi moji političari; ili išćite ili nemojte!?

