Poželih, dobro jutro prijatelju, vidim ga rula kufer za sobom i ide na žičaru:

– Odoh ja za Poljsku…!“

– Hahahaha…ukapiralaaaa!

“Ako ikad želite biti roditelj, ugledajte se na zečeve”, poručuje građanima kratki video poljskog Ministarstva zdravstva objavljen na YouTubeu. Natalitet je u Poljskoj među najnižima u Europi, a vlada je odlučila kampanju za njegovo povećanje bazirati na zečevima jer oni imaju puno potomaka. I tako urnebesno nasmijala Europu! Poznati ko konzervativci ne spominju koji su kondicijuni!? Perce, se govori, che famiglia fa l’uomo!

Prisjećajući se nekada naših dubrovačkih galeba, ali Poljakinja, pa Čehinja, Mađarica… su bile na žestokom glasu, ali poznajući primjerice Poljake; eeee… to bi mogao biti problem danas!

Inače se kuneji pare ko ludi, malo je neshvatljivo kako dama bira; opcije kako on nije njezin tip, ne postoji, jer je on toliko savršen da je svačiji tip. Pogotovo što joj je to jedino dostupno što ima! To za zečeve je više uzrečica, nego što je stvarno stanje. Recimo hrčci ili miševi se puno brže množe od zečeva, ali u narodu se tko zna zbog čega govori: “Množe se ko zečevi!”.

Ma koje li gluposti! Naši babe i đedovi su rađali djecu i bez ‘upustva zečeva’. – Što će im zečevi bogareti, kod normalnih ljudi đeca dođu na svijet sasvim prirodno i spontano, što će im *zečja uputstva*?!! Ovaj svijet je totalno odlijepio. Svaštaaaa!!!!

Zaboravili su ponuditi po 1000 eura po “zecu”…?

Samo se vi krešite ljudi, a onda će restrikcije, porezi, otkazi trudnicama. Sve će to manje i manje biti kupovanja po molovima, jesti i piti što hoćeš i koliko hoćeš, a da je zdravo, jerbo će resursi biti sve oskudniji, a prirodne katastrofe sve veće i učestalije! No, za to svi imaju sprema odgovor; he*** e mi se!

U Tajlandu se za nekoliko dolara može bez problema naći zabava za jednu noć, ali i ne zaostaju ni Bali, Jamajka, Brazil, Karibi, dok i Hrvatska ima svoje sex-turističke adute, u vidu seksi noćnih plovidbi po Istri. Nego otok Lokrum zovu otokom ljubavi, pa sad kad tamo ima i kuneja i zečeva da napravimo poso i dobru seks-destinaciju; možda upali!?

Nekadašnje galebarenje danas se zovu seks-dastination!Prisjećam se našeg nenadmašnog galeba Nikolice i kako je zvao furešte da dođu momenat s njim tamo iza Porporele na stijene, jerbo da mu je tamo parkiran auto!? … Serio; si…si…naturalmente, neću ti učinjet ništa mamlamente! Hahaha!!

Ali, došla neka bremenita vremena i ljudi više neće da se razmnožavaju; nego imaju Hrvati jednu ričetu po Jelaviću –onu:

RODILO SE MUŠKO „U Jurice priko puta cilu noć se arči, banči i bandira vije, Jurica se nabumbija, pa je na ponistru sija, pa se sritan smije. Ima pršut iz Drniša, i paškoga sira ima, istarskoga vina, Ajmo i mi, ajmo i mi, zapivati s njim Rodija se sin, šesan, lip I fin, Bog mu sriće da, dugo živija, Pivaj svitu, pukni puško, rodilo se muško! Pivaj svitu, pukni puško, rodilo se muško!“

