Pretvorba je uništila Hrvatsku, ali da se njome manipulira – bogme se manipulira.

Spomeni Tita i Bleiburg; evo… javit će se njih na stotine koji će spomenuti Tuđmana i pretvorbu. Na taj način oni koji su istinski ljevičari i desničari u Hrvatskoj zapravo pate, jerbo ne mogu doć do izražaja, zbog ovih koji upravo likuju u podjelama u Hrvatskom narodu, dok za javnost imaju posve drugačiju retoriku.

To je: pomirenje i suživot, cvijeće i hipiji, grljenje drveća, vruć grah za Prvi Svibanj itd. To je Hrvatska politička zrelost, jer naravno bolje je gunđati i mrziti u sebi nego otvoreno razgovarati i riješiti nesuglasice (važno je stoga da se ima neprijatelja -arch nemesis/enemy ).

Da se u pretvorbu krenulo drugačije, osmišljeno i pametno s pogledom u budućnost danas ne bismo imali ovakve probleme. Tuđman je ujedinio Hrvate, oslobodio Hrvatsku, no s druge strane dozvolio je mnogima da od Hrvatske naprave rupčagu i privatnu prćiju kakva je danas. Stipe je krenuo fino početkom svoga prvoga mandata, ali kasnije se otkrilo i kako je truba. Kako god bilo obojica su pokušali biti solo igrači koji to na kraju nisu mogli biti… Iza njih je uvijek stala kontrola USA i EU…uostalom kako i danaske! Žalosno je stoga da Hrvatski narod nije toliko homogen kao npr. Slovenski ili Srpski…itd.; po tome pitanju udjela ima dakako genetika i kulturno-političke i civilizacijske tekovine.

Kupovali smo naftu od Gadafija, a koji je prorekao kako će za dva desetljeća Muslimani bez oružja dobiti Europu, dajemo pršute ovome i onome, ne znamo ni danas tko su nam prijatelji!? Moramo balat onak’ kak’ nam liberalno-globalistički-bankarski imperij to i određuje tako da možemo ući u neke tzv. Asocijacije. Sve više u EU, Canadi i USA ima ljudi koji formiraju nove političke stranke koje imaju iste ciljeve (niti lijevi, niti desni te ništa od propalih političkih sistema 20-og stoljeća). To su stranke koje povezuju ljude i zajednice na mikro planu dakle ništa globalističko u smislu kakav je to sada post moderni trend.

Prosvjedi u Parizu zbog izmjena Zakona o radu u korist poslodavaca – poruke Predsjedniku: “Macron, gotov si, ljenčine su na ulicama”, pisalo je na transparentima. On se smijo s Merkelicom u viziti jer slijepo slijedi naputke. U Hrvatskoj su za vrijeme SDP-a donijeli takav Zakon o radu. Nije bilo nijednog protesta, ni pobune, jer naš narod nema nikakve svijesti o takvom zakonu koji je i te kako bitan za naše radnike, i ostale koji nešto rade. Zakon koji je donijet koristi jedino tajkunima, mafijašima i ostaloj lopovskoj bagri koja živi na grbači radnika. Mi se bavimo sporednim temama – npr. o partizanima i ustašama ili nekim starletama, ili o Mamiću i sličnim takvim. Nažalost tako je to kod nas!

Desničari govore kako dokle god nema presude, ne smijemo govoriti o pljački u pretvorbi. Ne smijemo govoriti o lopovima, dok god nema dokaza!

I jopet osnivaju nova povjerenstva.

Te me capishi Mandina!

Bože mi prosti; onda molim da nikada ne govorimo za Hitlera, Tita ili Staljina da su zločinci, jer oni nisu dokazani kao takvi, niti su ikada suđeni…!?

Najfreškije; gradonačelnik Franković u dopisu Županijskom državnom odvjetništvu, poziva na rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP) od 20. rujna 1996. godine te ističe kako je iz njega vidljivo da je za neke od nekretnina stavljena napomena…. – govorimo o privatizaciji Atlasa!? Nije mi jasno tko bi tu koga trebao tužiti!? Pandorina kutija se otvoriti neće …!? Plaćaju se revizorske preskupe strane firme, a gđa. Krasić je od davnina napravila reviziju i rekla kako je na tisuće (privatizacija) bilo protuzakonito?

A koliko ih je ono bilo zakonito jer su tzv. managerski krediti bili legalni? Vrlo je jednostavno, da su tvrtke bile toliko loše kao što se tadašnja vlast opravdava kako su time spasili državne financije, a novi vlasnici se obogatili dok su tvrtke odlazile jedna po jedna u stečaj! Kako da se njesu bacali s nebodera ko Japanci od jada što su propali zajedno sa svojim tvrtkama.

Ma….je li tako!?

Sve je započelo nestankom banaka, a s njima je nestao i kapital kojeg je netko preuzeo. No, o tome do danas nitko ne govori. Kako su perfidno privatizirane…bankarski sustav? Onda dolazi druga privatizacijska prijevara: Liničeva predstečajna nagodba…itd!

I sada treća: Agrokor!

Insoma; kako je privatizirana Dubrovačka Banka, Atlas, Babin Kuk, Atlanska, Hotelsko…Dubrovkinja, Raguza…itd!?

Ovako: prvo je došli neki mutni tipovi iz kradezeove središnjice za privatiziraju, po utvrđenoj šabloni!

a) firmu namjerno loše voditi kroz određeni periodu cilju smanjivanja vrijednosti (nepovoljni zajmovi, rizične investicije itd)

b) obaviti procjenu vrijednosti firme, s time da se procijenjena vrijednost višestruko umanjuje od stvarne.

c) po političkoj punomoći iz otići u jednu od banaka i dobiti povoljan kredit za kupnju firme

d) nakon što je većinski paket zakaparen, nastaviti s uništavanjem firme, parcelacijom njene vrijednosti i prodajom zemljišta, zgrada i strojeva, pri čemu novi gazda postiže tržišnu cijenu i iz cijele operacije izlazi kao multiu-milijunaš.

Onaj koji drukčije govori, obični je lažljivac i varalica i ako hoćete, veleizdajica vlastita naroda kojemu pod priču o hrvatstvu ne ostavlja ništa drugo nego nezaposlenost te ponižene i uvrijeđene duše, pravosudnoj neprocesuiranosti unatoč i dapače. Uključivši sve vlasti koje su se izmjenjivale: Neka Vam je oteto i prokleto! To je vam je prava istina operacija iz devedesetih do danas, ma što god siva eminencija Šketro and com. pripovijedali ili i dalje sprovodili! Ukažite mi što ste bili i imali prije rata…!? (aaa…ono đe si bio; neću ni spominjat!…)

Jadranka