Prije nekoliko godina, na kapelici smo među prvima pozivali građane neka potrube, protestirajući zbog preopterećenja prometovanja Zagrebačkom ulicom i parkiranja; danas je još gore!

Čitajući jedan chat s foruma predlaže se isto; jeftino i učinkovito rješenje. Svakoga dana u 15 ura (oli neku drugu uru po dogovoru na facebooku…), svi sudionici prometa koji ne podržavaju ovakvo gospodarsko vođenje zemljom te (ne)odgovornost za pljačku u privatizaciji koja se vuče od devedesetih do danas (Agrokor + Lex Agrokor) svijeh političkih garnitura; neka zatrube na jednu minutu…!!! Please!Jesmo li za!?Svi koji se želje priključiti, a nisu u prometu mogu koristiti navijačke sirene, čegrtaljke, zazvoniti zvonicima, lupati poklopcima i tećama; bilo koji oblik proizvodnje buke. Treba dignuti buku u ovoj državi, treba im pokazati da im je odzvonilo i da su istrubili svoje. Nakon točno jedne minute prestati i simbolično započeti minutom šutnje u znak pijeteta prema izgubljena dva desetljeća demokracije i nestalih milijardi, a nadasve mladih života u Domovinskom ratu.

Mislim da je opcija protesta prihvatljiva svima i ne dira nikoga osim onih koji to znaju, te svjedoka koji imaju amneziju pri suđenju za gospodarski kriminal, i ljudi koji spavaju u tu uru; al to je mala žrtva za slobodu i demokraciju; jel tako!?

Širite prijedlog internetom, forumima i facebookom!

Nisam za nasilne prosvjede, ali s ovom ‘bagrom’ – lijepo molim isprika časnim političarima; neće ići drugčije. Briga njih za neke pjesmice ili transparente pred Saborom! Briga njih za sirotinju, njih čuva dobro opremljena policija, a oni nastoje za to vrijeme još malo ‘haračiti’, zametati tragove i baškariti se u izobilju, i jopet osnivati nova povjerenstava; fifty – fifty!

Za to vrijeme Hrvatska sve dublje tone, ljudi se pitaju hoće li sutra imati što jesti…!? Ne znam kako će ovo završiti, ali sad kad je počelo, treba protestirat svaki dan i u svakom gradu! Moji razmišljaju o odlasku u Novi Zeland. Branim svim srcem budućnost svojih unuka i ovaj Grad kojeg uništavaju i koji propada ne ostavljajući budućnost našoj djeci. Pozivan i branitelje da ponovo ‘obrane Grad’ – uz čestitke za 25. Godišnjicu deblokade Dubrovnika. Ljudi moji nemamo više što izgubiti, sve je partilo; još ćemo viđet što će se dogoditi s pensijama, lijekovima, plaćama… itd!? Većini su već zgulili svu kožu s leđa. Treba pokazat unaprijed i ostalima koji dođu na vlast da se više ne mogu sprdat s narodom i ponašat se kao da je Hrvatska njihova prćija. Bilo koji znak otpora je dovoljan da znaju.

– Imaš pravo Jadre, evo…ja odsad nosim dva jaja sa sobom…!’ – kaže mi moj susjed; pardonne moi na francuskom rječniku. Ovo ne samo da bi bila poruka njima, već i “suptilna” poruka ostalim građanima kako ima još ljudi koji se ne slažu s ovakvim političarima i vlašću. Evo zamislite jednog običnog – average Pera koji svakodnevno proklinje vlast zbog obaveza, franaka, deložacija, gazda mu nije do plaću i dana odmora. I mišljenja kako nema od prosvjeda koristi, jer treba prijaviti skup; paaa…može bit, a može…ne bit; jadi ga znali. I koja bi bila korist kad ih se neće ni’onako skupit više od dvadesti ljudi jer mi ne idemo da demonštrancijune! Tri…n!

I onda se nađe Pero u prometu s kolonom auta koji trube tutta forza, i zbog grozote od kruzera i iskorištavanjem Grada ko’da je njihova dota. Voziš dvije ure do doma; a onda nema parkinga, pa stani još dvije ure na suncu i čekaj na parking i điravaj, iako ga plaćamo uredno mjesečno!? Ali ne bi zatrubio iz protesta u 15 ura; da ga ubiješ!? Ni on, i netko drugi, i treći i četvrti…ali na finimentu bi jedan auto zatrubio. Što vas košta? Ako prvi dan bude slabo, ništa zato, to je ionako generalka! Sutradan će ih biti već par desetina ili više. Još kad našim senzacionalističkim medijima postane zanimljivo pa objave u dnevniku navečer; slijedeći dan će i svirati više auta nego ih je registrirano u RH privatnih, ne službenih. Kad razmislim…pucala bih od ponosa kad bi koje službeno auto zatrubilo, a mom narcizmu nigdje kraja kad bi se oglasio i inkriminirani blindirani ex premijerov BMW (jel još u RH ili…???). Paaa… trubite u 15 ura, eto za ljubav Grada!

– Aaaa… u nas su ti čeljad lijeni, a malo je našjenaca, manje-više puni solada i sve im je teško!- reče mi frendica. Ja razumijem kako nije svakome zgodno potegnit na protestavanje jerbo oni idu na kauč-protestestat poslije objeda! Skinut crevlje i hodit spat…

VRIJEME JE!

Ovo stvarno ne košta ništa, ne vrijeđa nikoga, oduzima ništa vremena, a šalje jasnu poruku da nas ima, svakoga dana sve više i više! Zaboravih naljepnice za aute u raznim formatima: A1 za auta, a za veća 2xA1 s natpisom : I JA PROTESTIRAM! Tko nema naljepnicu može isprintat istu ili sličnu poruku, ili ako nema printer može napisat debelim markerom na komadu kartona od kakve plazme. Ništa ne raditi, je najgora solucija, ali u pravom smislu te rijeci. Razmislite dobro. Snaga je IPAK u našim rukama. Bog nam je do…

Netko me pitao:

– Gdje je Bog i zašto dozvoljava sve ovo? Zašto nas ne zaštiti?

– Da, čuva nas! Mora! Bez njegove zaštite ne bi živjeli niti jedan… jedini dan!

Jadranka