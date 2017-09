Najveća petegola u Dalmaciji pa i u nekih Hrvata što… homo rijet, ko’ da žive komforno: ‘Maaa…pusti me stat. To njesu naša posla!’ Afitare, laganini…kafica, i zbog toga nema želje za promjenama. Pet godišta su na univerzitati i sad….što!?

Ne idemo ni naprijed ni na’se!

Soldi od turizma se slijevaju, a opet dužni ko Grčka! Ta latentnost, slijeganje ramenima, taj strah, ta arogancija dolazi u kombinaciji s našim mentalnim sklopom, ali dosta s izabranim mediokritetima u političarima u vođenju naših Sudbina. Oni funkcionaju samo u zatvorenom sistemu koji im osigurava pozicije kroz klanske ili partijske veze. Naravno, i posluh! Mladi obrazovani ljudi, ako slučajno imaju zaposlenje, a nisu u ‘plemensko- stranačkoj kombinaciji’ mogu gledat iz ureda kroz funjestru ili spakovat kufer! Naravno da su disperani! Uza ‘sve solde i siromaštvo’, patimo od depresije kroz koju ljudi gube sve više vjeru u sebe i svoje sposobnosti i lijepu budućnost.

U ljudima se sustavno ubija duh; zaštoooo!?

Ljudi su uvjereni kako ne mogu promijeniti ništa, kako se ne mogu boriti sa svijetom, kako se ne mogu boriti s mržnjom, mafijom, i kako se moraju pomiriti sa situacijom. Jer, eto kako je reko V. Šeks onomadne:

“Sumrak parlamentarne demokracije je već dugo vremena na djelu u cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Izvršna vlast dominira, po Ustavu, Vlada odgovara Hrvatskom saboru. U praksi, u stvarnom političkom životu je obrnuto. Dominira politička vlast, a Sabor je samo jedna pozornica, na kojoj se izglasavaju već davno ranije donijete odluke, odluke koje su donesene na drugim mjestima.

I što sad!?

Izvuci ga iz depre i bezvoljnosti!? ‘Ma…daj; ne seruckaj! Da izgubim poso ili da me netko namalati!? Drži ti govor nekom drugom!’ Ajde, recite mi kako se osjećate kad ste u pokretu, kad uporno radite ono što iz dna duše volite usprkos jezivim teškoćama!? Pa…pomažete sebi, mijenjate sebe i svijet oko sebe znajući što se želi, a istovremeno ostavljajući mogućnost da se planovi kroz sam proces realizacije transformiraju. Gotovo je svatko barem jednom u životu osjetio kako je to imati onaj dobar osjećaj iznutra koji govori: ‘maaa…sve je ok!’

Međutim, uobičajeno je danas čuti ako hoćete “nešto u životu postići” u ovom nehumanom kapitalizmu moramo biti čvrsti, probitačni i prije svega – neosjetljivi! Grubi! Opasni! Vjerojatno…da! Jerbo Racijo je za neke poput preciznog instrumenta kojim možemo odrediti smjer svog puta, ali ako taj put ne izvire iz doživljaja i intuitivnosti, naša postignuća ostat će isprazna. Znam, ovaj dio bi najradije preskočili; evo…je opet!? Ali molim Vas, vjerujte mi; kad smo iskreni i ne sumnjamo u sebe onda smo i dovoljno senzibilni kako bi detektirali ono s čim želimo i s čim ne želimo (u bilo kom području života) imati posla; možemo se izboriti! Osluškujući vlastitu intuiciju, dah unutar sebe, u stanju smo primijetiti kod drugih ne samo ono što iskazuju riječima već i gestama licem, zračenjem, pokretima tijela. Što je finiji naš vlastiti doživljaj sebe, to nam je lakši i bliskiji doživljaj vanjskog svijeta i drugih ljudi; lakše se nositi!

Za unutarnju ‘profinjenost’ možemo reći da je centar životnog entuzijazma. To je energija koja je cirkulirajuća, koja ne presušuje nakon davanja već se održava, obnavlja i kreira kroz kvalitetan kontakt s drugima. Kako bi entuzijazam postao osnovna pokretačka energija našeg osobnog univerzuma, od temeljne je važnosti biti personalan. Kada smo personalni, to znači da smo motivirani posvetiti pažnju drugoj osobi neovisno o tome čime se bavi, koje je dobi, kako izgleda ili može li nam biti od kakve koristi. Personalnost se zasniva na sposobnosti diferencijacije, na mogućnosti uočavanja jedinstvene biti druge osobe koja je ispod površine i zato letimičnom pogledu okupiranom kategoriziranjem ili vlastitom slikom izmiče.

To naravno ne znači da sa svakim moramo biti dobri niti da ćemo svakome posvetiti jednako vremena. Upravo suprotno na temelju unutarnje senzibilnosti možemo osjetiti što s kim imamo/nemamo za podijeliti i, ako imamo, koji je najbolji način za to. To zovemo i entuzijazam koji se stvara i održava kroz tu senzibilnost; (podizanje kvalitete doživljaja sebe) i kroz personalnost (podizanje kvalitete doživljaja drugih. To je energija koja je istodobno i ljudska i božanska. Ljudska, jer se razvija kroz kontakt i povezivanje ljudima, a božanska zato što je usmjerena ka doticanju same biti ljudskog postojanja…

Jadranka