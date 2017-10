Što se može učinjeti sada kada tonemo sve dublje i dublje u blato!?

Znanje i znanost jest u ovom momentu jedina nova perspektiva za mlade i sve nas…!!

Ona treba biti osvježavajuća i oživljavajuća sila!

Takvim se postaje samopoticajnim međudjelovanjem sličnih prijatelja, bez obzira na stranačke kontraverze, s kojima čovjek razgovara i vježba primjenu životnih istina. Tako učenje postaje svestrano i dobiva bezbrižnu lakoću, dok uvijek ima nečeg jednostranog i beživotnog u učenju jednosmjernog ‘samouka’…”

Čuli smo kako će biti i neka reforma javne uprave u cjelini, pa će se valjda i tu nešto riješiti” kažu neki voditelji reforme. To je taj neki hrvatsko-javnosektorski mentalitet koji smatra kako je svima najbolje ne talasati, ali da se drži ispod kotule uhljebljene glasače. Suprotno tome, podižu se izdvajanja za vojsku, policiju i branitelje! Sory….branitelji, vi ste mi u srcu, ali valja sada misliti na mladost i budućnost u ovom momentu je jedina perspektiva i izlaz iz crnila đe smo zapali…

Profesuri moraju biti društvene zvijezde! Sjećam se kako smo se skrivali po Gracu kad bi išli zapaliti cigaret za veliki odmor, a oni bi izišli prije nas i učinjeli sačekušu iznad starog suda. Pokojni svi: prof. biologije Šoletić, povazdan odjeven u bijelo, prof. latinskog – Lučin, hrvatskog – N. Petričević…itd. sve plejada od imena i ljepote! Naravno, danas učenici psuju pred nastavnicima ili im se unose u lice prijeteći!? Naravno, svoj autoritet i moraju zaslužiti. Ovako veliki sustav se prilagođava lošijima, pa dobri ne mogu biti prepoznati i nagrađeni;jasno… ovo je samo jedan velike priče o potrebnoj reformi obrazovanja. Treba uvesti mjerljivost, pa i omogućiti lakšu konkurenciju privatnim školama – voditelji reformi su bili naročito alergični na spomen vaučera – ne da bi se “privatnici” bogatili nego kako bi kvalitetom pritiskali javni sektor koji bi se morao dokazivati. Jopet jedni govore kako žele napraviti “Kurikularnu reformu po uzoru na Finsku, ali takav rezultat uz predloženi pristup je bio nemoguć. Finci kažu: “Blagostanje finskog društva je bazirano na edukaciji, kulturi i znanju. Ali ne govore o ekonomskim transferima i štićenju javnog sektora. “Fleksibilni edukacijski sustav i osnovna edukacijska sigurnost donose jednakost prema svima (‘equity’) i konzistentnost u rezultatima.” Njihov sustav je živ: “Finski sustav edukacije nema slijepih ulica. Oni koji uče uvijek mogu nastaviti svoje školovanje na višoj razini edukacije, bez obzira na odluke koje su napravili u međuvremenu.”

N. Bakić: „Hrvatsko školstvo bazira se principima iz 19. stoljeća: prikupljanje činjenica i znanja u atmosferi podređenosti autoritetu. No, danas znanja sve brže postaju zastarjela i bitnije je ovladati vještinama, među kojima je najvažnija vještina učenja. Još bitnije je razvijati otvoren duh i siguran karakter prilagođen suvremenom društvu, a sve to u kontekstu meta-učenja. Među vještine ubrajamo kreativnost, kritičko razmišljanje, komunikaciju, suradnju, a u karakterne osobine znatiželju, hrabrost, promišljenost, izdržljivost, vodstvo (leadership) itd.Sve to radimo ne kako bismo prilagodili mladog čovjeka “tržištu rada” nego razvili životno sposobnu i duhom bogatu osobu.Jednako važna je i povratni odnos. Vrijednosti koje promoviramo u razredima danas, postaju naše društvene vrijednosti sutra. Zato je edukacija neraskidivo vezana s budućnošću cijelog društva. To je, uz demografiju, uvjerljivo najvažnija društvena tema…“

Jadranka