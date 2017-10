Pada mi napamet ona od Endriga:

Partirà La nave partirà

Dove arriverà

Questo non si sa…?

Sarà come l’arca di Noè !

Kolakušić je po običaju točan i precizan i kaže kako je u Hrvatskoj suspendirana pravna država …!? Na žalost; situacija je katastrofalna i teško će se popraviti. Jesu li kriminal i korupcija ‘institucionalizirani’ do te mjere kako se može smatrati kako su Hrvati izumili novi društveno-politički poredak/uređenje; (samo mu je potrebno dati ime; neko novi naziv)!?

Mybe…HR d.o.o.!?

Neki kažu kako nema tog ugovora na svijetu koji može derogirati zakon!?

Maaaa … možemo mi pišat uzvjetar, a ne išta promijenit . Pozicije su zauzeli ima dvadesti godina; nakupilo se papira i kredita, dugova i planova te se uhvatili u kolo! Tko otpadne – ispadne . Nisu političari i stranke krivi što nemamo za išta drugo glasat – kriv je sustav koji kaže – svatko odgovara za se …

I dok god tako oni samo odgovaraju za se, do tad ih se mora i birati; i arivali smo tako malo po malo da sa valja inbarkat u barku!

Što bi mogao reči Ustavni sud?!

Svi kažu kako je ‘Lex Agrokor’ neustavan, a Ustavni sud može i mora djelovati i ako nitko ne zatraži ocjenu ustavnosti…!?

Ali “svete krave” šute kao i obično kad je riječ o “osjetljivim” pitanjima.

Ukidanjem ‘Lex Agrokora’ bile bi ništavne i sve pravne odredbe/ugovori koji su iz njega proistekli ?!

I onda…kaj?

Aaaa…čekaj…čekaj; što smo ono viđeli u Rusiji ali smo svi zaboravili!? To je sada uobičajena praksa u svijetu; kad jedna kompanija postane toliko moćna, a to ‘Agrokor’, da povede cijelo društvo odnosno; fondo Garibaldi – ide se samo na jedno mjesto! Sjetimo se samo afere Putina i Rusije spram Chodorkowskom. Digla se velika prašina, a na kraju je Putin pokazao kojim putem Rusija ide i želi ići. Koliko god Chodorkowski bio u pravu, put kojim je krenuo bio je definitivno opasan za Rusiju i moralo je završiti kako je završilo. U bajbukanu! Je li kopija sukoba Putin-Chodorkowski je sukob Plenković-Todorić…!?

Ne znam čeljadi moja; nisam sikura može li se više išta učinjeti! Čini se ipak kako su strane privatne kompanije preuzele ulogu izvršne i sudske vlasti.

Znali su svi. Narod uvatila apatija, a moćnicima… kad se priča o ovim događajima oko ‘Agrokora’; jedino opravdanje je kako narod ima opću amneziju i odzvanja ono “spašavanje radnih mjesta” premda malo ko vjeruje u to…!?

Sje**ani smo ka građani, a ka nacija nestajemo…

Sorry…

Jadranka