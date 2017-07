Skupili smo se ispred sv. Vlaha; ne znam kako bih drugačije nazvala to naše kultno mjesto! Pjaceta – nije, trg –nije, Orlandova poljana – nije; insoma …bili smo tamoka! I neko mi reče: maaa…molaj se od tamo, vidiš li carisima mia kako je to samo zagušena galama od ‘velicije čeljadi’ !?

Vidiš, đe prestaje usamljenost, počinje trg, a đe počinje trg, započinje buka velecijeh njarnjasa ali i zujanje komara…U Gradu nami, ništa ne vrijedi bez onoga tko ih izvodi; velikijem ljudima naziva narod te izvođače…

Slabo razumije puk što je veliko, tj. stvaralačko. Ali ima sentimenat za sve izvođače i njarnjase od velikih faćenda. E, maaa…oko pronalazača novijeg vrijednosti vrti se cio svijet. Ali oko njarnjasa se vrti puk i slava; e…tako je to!

Ima špirita u njarnjasa, ali prezepjo…koliko ima košence? On vjeruje uvijek u ono čime najjače naćera druge na vjerovanje – na vjerovanje u sebe! Sutra će imati novo vjerovanje, a prekosutra jopet…novije. Brzi su mu sentimenti, ko i u puka; promjenjive naravi…

Obarati – to za njega znači; dokazivati. Provat! Zaluđivati – to za njega znači uvjeravati. A …La verita- koja se uvlači samo u tanane uši oni je nazivaju lažima i jedno veliko; ništa! Niente! Ko’ da vjeruju u neke nove bogove koji hodaju po ovome svijetu. Prepune svečane tribine od velicijeh čeljadi – e…to su za njega gospari od ovoga momenta. A, vidiš…baš taj momentin pritišće njih, a oni tebe i hoćedu da se izjasniš subito streto…sretisimo: Za oli Protiv!? Ajmee….mene kako bi stavio stočić između tega? A moro bi; jerbo to i jes sklad i mjera!

Ma… tu che ami La verita – ne budi đeloz; nego se lijepo vrati u sikuritat, bježi prijatelju moj u svoju usamljenost, bježi od komara, bježi na oštru buru, bjež od nevidljive osvete. Ne bori se kontra jerbo nijesi ti mlatilica za komare, ima hi u rojevima! Grizu u nevinost, a ti imaš sve više uboda, ma… stai atento kako ne bi divento usud noseći svu nepravdu… Zuje okolo’tebe sa svojom hvalisavošću i žele blizu tvoju kožu; oni ti korteđaju ko’ kakvom bogu oli vragu; što će im to kada cvile kako da su cviljači…

I stav’te pamet kako su oduvijek bili laskavci, ali oduvijek selvađi; ma…isto dubitaju o tebi! Oni te kažnjavaju, te tvoje vrline, a pošto si ti blag i pravične duše, vračaju ti dobroćinsta sa zločestoćom. Tvoj šutljivi ponos je sempre kontra njihovu gustu, ali se jako vesele ogni tanto ako si sujetan, jerbo ono što saznajemo što ima u nekom čeljadetu to u njemu i palimo! In soma…budi atento od tezijeh malijeh! Oli njesi viđeo kako ti okreću škinu kad si im prišo blizu!

Mio carisimo; ti si za njih zla savjest jer oni tebe njesu vrijedni! Bježi moj prijateju na buru jerbo nije tvoj destin da budeš moskar za komare…

Jadranka