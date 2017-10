Ako i ima ovčadi, nemoj u taj tor stavljati i ono zeru ljudstva što je ostalo. Sad je vako; ničija nije do zore gorila, a sutra će biti drukčije. Bolje, nadajmo se; ako ne dođe vuk!? I tako se ovce cijelog svog života boje da ih ne pojede vuk, a na finimentu ih pojede čoban. Stiže nam „lex šerif“ – prijedloga izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, tako bi župani, gradonačelnici i općinski načelnici postali praktički nesmjenjivi, a predstavnička tijela više neće imati nikakvu ulogu u kontroli trošenja proračunskog novca.

Demokratsko upravljanje gradovima i županijama, općinama nije pitanje samo da idemo glasovat ko’ ovce, nego želimo povratnu info…!? Što to radite gospodo? Položite nam konte svako to’ malo, a prema obećanom i odlučenom. No, složila bih se kako je deliberacijon od birokratkih funjestrine s malom bužom, i guranje zamolbi i traženja odgovora sve to manja buža od cakla. Onamo s druge bande od buže jedva čekaju kako bi ti rekli: „Ne…neeeee….ne može! Ajte… onamo na drugu bužu!“

Đe su vam ti nositelji političkih programa i kontakata s biračima i spjegavanja dokle se arivalo? De’botto…se arivalo; eto đe! Sve ste nam zdipili i ono bokunić od pokretanja referenduma, đe se misli kako bi se pokretalo svako-malo neko pitanje, a našem intermezavanju ne bi bilo kraja. Restrikcija uvjeta pokretanja referenduma (ponajprije način i prikupljanja potpisa, rok, potrebni broj potpisa) je evidentna, i tako…smo ostali bez ikakvog neposrednog utjecaja na političare. Čitam kako bi možda elektronički sustav koji prati savjetovanje i planiranje aktivnosti Uprave, kroz koji se političari obavezuje davati obrazloženja i podnositi konat bitan građanima; ne bi bilo lošo! Svi materijali mogu se prilagoditi i za dostupnost putem aplikacije. Rasprave mogu biti snimljene i uživo (i u arhivi naravno) dostupne putem aplikacije gdje u kojima može puno više ljudi sudjelovati mogu istovremeno odvijati. Ajde…zašto ne bi imali e-građanske konzultacije s građanima!? Radio emisije u kojima oni govore…i govore i govore, a građani postave desetak pitanja, je zastarjelo i malo mladih to sluša!

Gongovci su uputili u saborsku proceduru prijedlog izmjena izbornih zakona u kojima bi ključna novost bila uvođenje preferencijalnog glasovanja u kojem bi birači imali tri glasa, a koja bi mogli rasporediti unutar određene liste. Predlažu i nespojivost zastupničke s dužnošću gradonačelnika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i zabranu kandidiranja osobama koje su pravomoćno osuđene za teža kaznena djela. Umjesto dosadašnjih 500 potpisa, predlažu i da svaka stranka i lista skupi 1500 potpisa kako bi se kandidirala na izborima.

Želimo više javnih rasprava!

Zašto ne putem društvenih mreža ići prema gradonačelniku sa zahtjevom odgovora kada se predlažu izmjene Statuta oli Poslovnika? Ili, sve prevažne odluke o milijunskim poslovima, koncesijama prevažne za budućnost sugrađana, neka se raspravlja i s nama; primjerice na stranicama; e-konzultacija Grada Dubrovnika! Mi nažalost još nemamo dovoljan osjećaj da možemo sudjelovati u radu Vijeća. Uvedimo e-opciju da se građani mogu obratiti gradskim vijećnicima, koji svojim djelovanjem doista mogu nešto i promijeniti, svojim pritužbama i prigovorima. Svaka naša pritužba bi se morala razmatrati, tako bi imali pravo na argumentiran odgovor koji nije jednostrano ocijenjen, već sve stranke moraju dati obol tom odgovoru. Do sada se gradonačelnik uglavnom odgovarao donekle novinarima, a o istraživačkom novinarstvu da ne govorim. O građanima još manje da govorim!? Ali po ‘lex-šerif zakonu’ njegova je apsolutna volja i moć bi bila nedodirljiva! Ne mora uopće niti odgovarati! Ovo je kazin.

Participirajmo upravljanju Gradom!

Najgore se odluke donose u trenutku kad se vlast izdvoji iz naroda, a oni to definitivno jesu.

Evo…ovaj Alojz prebio ženu, ali hadezeovci tvrde kako je liječnički nalaz falas ili nešto malo modrica na podlaktici; hahahahahahahaha…!? Jada i nevolje! Ko što onaj iz Emirata u Parlamentu govori kako žene imaju samo polovinu mozga i kako ne mogu dobiti vozačke dozvole! Umjesto što „lupetamo“ po Fb radije dajte malo u komentarima protiv ovih uhljeba i vladajuće kaste, upitajmo se u čijoj oni državi žive!?

Potruuuubite, ako ništa! Shvatimo jednom kako je to naša voda, struja zemljišta, obale, otoci, naš Grad i nemaju prava davati nove hipoteke i zaduživati se, makar to…što je ostalo! Pritisnimo ih kako bi odgovarali nama, ne samo na Izborima. Zatražimo ostavke jerbo sve dok mi šutimo, izlaze oni drugi ko’ soldati na Izbore i izabiru umjesto nas! Čist dokaz kako naš svijet lagano klizi u apsurd, a povijest blijedi i izobličuje se od strane ovakvih i novih svjetskih šerifa, a sve više ovčadi…. čeka u redu.

Jadranka