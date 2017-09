EU predviđa se produženje radnog vijeka i na sedamdesetak godina.

Kao što neće povećanju zaposlenosti doprinijeti fleksibilizacija tržišta rada i obespravljivanje radnika, tako ni olakšanju pritiska na državni proračun i mirovinski sustav neće doprinijeti dosmrtno produljenje radnoga vijeka. Uz istovremeni kasniji ulazak mladih u svijet rada, i sve nesigurnije oblike rada tijekom radnoga vijeka, zbog čega će ti budući radnici biti prisiljeni raditi u sve dubljoj starosti, kako bi bar malo ublažili buduća teška preživljavanja s ionako preniskim mirovinama, a koje će ionako sve kraće primati jer će, sve izrađeniji, u mirovinskom dobu sve kraće živjeti” – kažu u Sindikatu. Malo ko će je dočekati… !? Nova socijalna uskraćivanja pogađaju invalidne i bolesne osobe, a svi misle kako se najviše uzima novim porezima i prirezima od osiromašenih građana, a ponajmanje od bogatih?! Ministar Žužul kani privatizirati opću praksu za liječnike; pa koga boli neka izvoli platiti! U bolnicama sve manje i manje specijalista; odlaze jer su poniženi! Istina, ali za mene je sada stanje alarmantno, ne mogu nas tek tako napuštati, ipak ova jadna zemlja im je sve dala. Možete vratiti liječničko dostojanstvo; ne ostavljajte nas! Kodeks: Liječnik će poštovati prava pacijenta smatrajući dobrobit pacijenta svojom prvom i osnovnom brigom. Tu doma… Želim vam prenijeti jedan poemu, a zove se; Ogorčena bolesnica – ovu poemu napisala je starica u bolnici Dundee, u Škotskoj. Kada se medicinske sestre pregledavala njenu ostavštinu, nisu našli ništa vrijedno osim ove pjesme.

***

‘Što vidite moji doktori i sestre? Što… vidite? Što si mislite, kada me pogledate? Ogorčenu bolesnicu, ne previše pametnu, nesigurnih navika, sa sanjivim očima i pogledom u daljinu. Ili neku staricu, koja ispljune hranu i ne odgovara na palijativi!? Kada joj glasno prigovarate: Dajte, no…potrudite se malo!

Ona za koju mislite da ne opaža stvari koje napravite, ona koja vam protiv svoje volje nježno dozvoljava da radite što hoćete; da ju kupate, hranite, samo da mine dugi dan. Je li to što ste mislile? Je li to ono što vidite? Otvorite oči sestre, jer ono što vidite, nisam ja!

Reči ću vam tko sam ja, što ovdje sjedim tako mirna.

Ja sam desetogodišnja djevojčica, koja ima oca i majku, braću i sestre, koji ljube jedni druge. Ja sam šesnaestogodišnjakinja s krilima na nogama, koja sanja, da će uskoro sresti svoga dragoga. Ja sam nevjesta, pri tom moje srce poskakuje kada dajem zakletvu, koja me veže do kraja života. Sada sam u tridesetim, djeca brzo rastu, među sobom smo povezani vezama koje bi morale trajati vječno. Kada imam četrdeset, moji su sinovi odrasli i daleko, ali na mojoj strani je muž, koji pazi da ne žalujem. Pri pedesetima oko mojih nogu sada se igraju djeca, opet upoznajem djecu dragih osoba i sebe.

Iznad mene tamni oblaci, moj muž je mrtav. Kada se zagledam u budućnost sva se naježim. Moja djeca su predaleko, imaju svoju djecu, mislim na sva protekla ljeta i ljubav koju sam upoznala. Sada sam stara žena, koliko okrutna je priroda! Starost je šala, koja iz čovjeka napravi budalu. Tijelo usahne, privlačnost i moć nestane. Tamo gdje sam nekad a imala srce, sada je kamen. No, unutar ove stare ruševine, još uvijek živi djevojčica! Moje izmučeno srce tu i tamo još uvijek zna kipjeti od emocija. Sjećam se veselih i tužnih dana. U mislima uvijek iznova ljubim i proživljavam svoj život. Mislim na sve te godine kako su prebrzo prošle, i prihvaćam neželjenu činjenicu kako ništa ne može trajati vječno!

Zato ljudi otvorite oči, otvorite oči i pogledajte! Pred vama nije ogorčena bolesnica. Pred vama sam JA…‘

***

Svi ćemo biti jednog dana na njenom mjestu! Upali smo u moralnu bijedu. Ne vjerujem u preokrete same od sebe; moralna kriza je uzrok, a ekonomski pad posljedica grabeži. U našoj zemlji svi političari koji misle da se gospodarski pad može sanirati novcem, snosit će još gore posljedice. Sjećate li se još radničkih odmarališta kako bi imali dug i sretan radni vijek…

Netko je na fb napisao: ‘pojedinima… želim dugu starost i tešku bolest…!?’

Jadranka Barač