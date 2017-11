Kako nam dolazi u Grad najpoznatiji svjetski špijun – James Bond – ajmo malo o dubrovačkoj špiji i ostalima!

Tko raspolaže informacijom, taj vlada situacijom.” Tako je to od kada je svijeta i vijeka!“

Marin Držić po tomu nije bio jedini stariji hrvatski književnik koji se zanimao za obavještajne poslove. Bilo je i jako puno i drugih, iako je najnotorniji slučaj nekog dubrovačkog fratra Inočencija Čulića; čovjeka zaslužnog za bibliotekarstvo, koji je početkom XIX. stoljeća špijunirao u Dubrovniku za Austriju. Toga su fratra špijuna naime zvali ‘Gluhi’- iako je… čitajući njegove izvještaje, sasvim jasno kako mu je gluhoća bila samo maska za kvalitetno špijuniranje. Rekao bi Marin Držić na to: ‘Er ljudi Ogluhoše, ne ima se komu pripovijedat!’

Nazvana je drugim najstarijim zanatom na svijetu, a u renesansi, kao i danas, doživljavana je kao nečasna djelatnost. Čim je 1545. stupio u službu Austrijanca Christofa von Rogendorfa, s kojim je jednom putovao u Beč a drugi put u Carigrad, Marin Držić je i osobno ušao u špijunsko grotlo svoga doba. Njegov poslodavac bio je, bez sumnje, uključen u tadašnju obavještajnu mrežu. Lijepa Mata Hari je uhićena 13. veljače 1917. u svojoj hotelskoj sobi u Parizu. Izvedena je pred sud, osuđena zbog špijuniranja za Njemačku, te joj je pripisana smrt desetaka tisuća vojnika. Iako se poslije tvrdilo da nije bilo čvrstih dokaza, strijeljana 1917. u 41. godini. Kružile su razne priče o njezinoj smrti. Jedna kaže da je Mata Hari poslala poljubac streljačkom stroju, koji je uostalom možda bio upućen njezinu odvjetniku, bivšem ljubavniku, koji je došao na smaknuće. Navodno su joj zadnje riječi bile: “Merci, monsieur”. Druga glasina tvrdi da je raskrilila ogrtač i pokazala vojnicima svoje golo tijelo. Prema trećoj priči; Mata Hari je bila neobično sabrana, te je odbila da joj vežu ruke ili povežu oči, i to zato što je mislila da je streljački stroj podmićen i da će pucati ćorcima. Međutim, ova zadnja priča jako podsjeća na libreto Puccinijeve opere Tosca.

Oli… se danske špijava!? Maaaa…ajde da! Od onog; kad ujutro izađeš u spavačici na taracu, a onaj ti zuji poviše glave kako muha brenzuja! Pa Europejci i Rusi i Kinezi i Izraelci i ini … dakako da imaju svoje špijunske mjere u kojima sve znadu istog trena; tko i što đe i zašto!?

Tko god radi EU parlamentu, zgradi UN-a… blablaaaa; dobro znadu kako je nadgledan i što smije komunicirati iz službenih prostorija, mobitela i računala. Ovo su samo izjave za javnost i glumatanje. Naslov je najbolje sve sažeo: “ljudima ne prema, ako nas eventualno prisluškuju na mobače, telefone rutere oli recivere…!? Makar meni; jer nemam što skrivat!

Sjećate li se Wikileaksa? In soma dele some, on se nešto uzadnje vrijeme čuo, ka… s najastarijim sinom Trumpa!? Vjerujem kako je ovo samo dobar PR za Wikileaks, jer su malo potrošili stari materijal kojim su inicijalno krenuli u javnost i međusobno se zato koškali i svađali, pa sad malo; halooo….momak!?

Gledala sam dokumentarac đe su pokazivali koje zgrade u kojim državama su poznati prislušni centri i kako u biti 90% svojih špijunskih resursa troši za privatni račun industrijske špijunaže kako bi npr. u avio-industriji osigurali prednost u pregovorima kod naručitelja znajući koliko će Airbus tražiti za novi avion, pa da Boeing dampira unaprijed cijene i sadržaj ponude.

Istina; sve je ovo show; svi se bave špijunažom, bilo vojnom bilo industrijskom, u politici, to postoji od pamtivijeka, ali od svih nabrojanih, koja su to dva igrača ili moćne organizacije što koristi te informacije za agresivno nametanje i dominaciju po čitavom svijetu; o ratovanju, ubijanju, upadanju u tuđu zemlju i krađu resursa da ne govorim?

Ok…! Pitanje za milijun dolara!? Nekad su se otvarala pisma na pošti, a danas se otvaraju mailovi…! Nekad su se snimali razgovori na magnetne trake, a danas se snimaju logovi surfanja internetom.

Stara poslovica to najbolje opisuje: “Isto s*anje drugo pakovanje”…

Ako je itko mislio kako se špijunira i zaštitilo običnu čeljad od terorista ili mene kako zalijevam cvijeće na taraci, taj živi u zabludi – špijunira se kako bi se riješilo onih koji su “nepodobni”…! Čuvaj…guzu!

Špija je od kad je svijeta i vijeka. Uvijek se gleda kako dobiti prednost ispred.

Politička špija je dječja igra postala u usporedbi s nekim špijunajavnjem đe ljudi često „potiho nestaju!?“ Desetine milijardi dolara pokreću raznorazne mračne ideje, a stati na put nekoj multinacionalki je često opasnije nego vući za rep vladu neke države.

Svi smo pametni nakon što se nešto otkrije na kapaljku, pitanje je tko bi od nas išta poduzeo da zaustavi špijuniranje prije nego što se pojavi neka osoba tipa Snowden…!?Stoga; stav te pamet na …svoje posle! Er ljudi ogluhoše, ne ima se komu pripovijedat…

Jadranka