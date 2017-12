Političke strukture se mijenjaju, kao što to čine i narodi, ali život čovjeka uvijek ostaje isti s njegovim potrebama neovisno do svih političkih oblika – i ne može se mijenjati.

Postoje dva preduvjeta za zadovoljavajuću političku i društvenu organizaciju čovječanstva. Moramo se skalat do samih temelja života, jerbo svako površno uređivanje koje ostavlja nezadovoljene najdublje potrebe u srži je dalje neučinkovito. Ma koliko su ljudi različiti, jopet su temelji ljudske prirode u svakome isti. Pa se tako pitam: Zašto su Hrvati jedan od najhumanijih naroda na svijetu…!? Skočit će, pomoći susjedu, primiti izbjeglice, skupiti solde, hranu, mnoštvo djece poslati u inozemstvo na skupe operacije! Dobri ko’ kruh.

A, onda se opet pitam: Zašto su Hrvati jedan od pokvarenijih i koruptivnijih naroda na svijetu, u kojem pravosuđe funkcionira po ‘sinkopi!? Zašto su se jedni borili, drugi pljačkali!? Zašto su izručivali naše ljude „strancima“ da nam sude kada to nije do sada učinila niti jedna druga zemlja osim mi sami sebi? Pri tom ne želim niti pomisliti na Nürnberg! Zašto vlada tolika pokvarenost i falsitat da ne možeš ni sanjat? Zašto izdaju vlastitog sebe i svoj suverenitet?

Zaštoooo!?

Kako usporediti ta dva profila?

Zato, što smo zaglibili u blato. Naš život se zaglibio u gomna do grla. Gubimo smisao za vlastito, odbacili smo sami sebe, a onaj tko je odbacio samog sebe, više ga nitko ni ne traži, nego se sprda s njim. Nitko nas ne doživljava. Imamo sve predispozicije za ekonomski i gospodarski razvoje; od nekada bogate Slavonije koja bi mogla hraniti po’ EU, do Dalmacije i turizma; ali sve zanemarismo, opljačkasmo i prodasmo!? Kad nam dođu u vizitu tkz. investitori, dolaze samo loviti ribu, i kad napune burse idu doma kontenti, ali usput zagade i vodu tako da nam ništa ne ostane; aaa…jada, jada!

Borami, nam se pamet i duh pomutio!

Uhitili smo se tih oligarha i multinacionalnih kumpanija što špartavaju po zemlju kako hi volja. Samo zaprijete nekim sudom i ovrhom, tj. telefonavju na brzaka po vezama u svijetu; tj. slobodnom tržištu i demokraciji od koje učimo, pa mi gubimo parnice na sve strane i četiri bande. Onda … mi brže bolje mijenjaj zakone, mijenjaj studije za okoliš, uvozi ugljen; heb***e! To ti je sada ona tamo mala državica na Balkanu najbolja za takav biznis. Samo utovaruj i istovaruj.

Dekarta je zanimalo đe se točno sjedinjuje duša s tijelom? Đe nam je duša ili savjest? Kad nitko ne sluša…!? A narod se zabavlja; pogledajte samo društvene mreže i većinom postove; najviše se citira Bukowski i M. Selimović; aj…bolje i to. Mala digresija. Slušajte tek ovo da’prostite – kalaj gače; Hrvatska je jedina od 28 država članica EU koja je glasovala protiv prijedloga da se ubrza tempo smanjivanja emisije stakleničkih plinova, odgovornih za ozbiljne klimatske promjene. Na sastanku Vijeća EU u Bruxellesu u srijedu, održanom na razini veleposlanika, 25 članica prihvatilo je prijedlog, Hrvatska je bila protiv, dok su suzdržane bile samo Poljska i Mađarska…!? Tko nam je ovog puta uvalio; heheheh!

Pametni ljudi šute u ova vremena jerbo znaju kako je uzalud govoriti i trošiti se. Dakle, draže im je pitati vas jeste li etnički čisti Hrvati ili ste hibridi poput mene. A, sjetila sam se – Baracuis tj. Baraći potječu iz Španjolske i po obiteljskom stablu su aristokrati, a imamo i svoj grb! Pa ću ga nekom prilikom petat!

A pogledajte Grada; došlo je došlo je do dna! Puca i pršti i više ne stane niti šibica od furestijeh, ali dalje se gura i gura, cimentava i šegava borovi za one vile ko’ kocke na sv. Jakovu paraju kutije od škartoca, ležaljke na plažama zbijene ko srđele; aj…pasaj ako moš!? Taman se ponadali i malo odahnuli, kad evo ti ovijeh od golfa jopet; a našjenci od upravljača će jopet – slugavam se…

Evo, ovako pojednostavljeno rečeno na finimentu; padne kiša. Pa… je voda je za piće u Gradu, pa voda nije za piće u Gradu!? Pa …jopet; jest-nije! Sad će!? Kad će!? Trči …eno tamo cisterne!

Ludilo!

Sorry…čast onima koji nisu!

Imamo bunar čiste hladne predivne pitke vode, a nikome nije zabranjeno uzimati iz njega. Nije važno koliko čeljadi dolazi; jerbo svi nešto nalaze što im fali, jer je pouzdan! Ima izvore koji nikada ne presušuju, i zato je veliki blagoslov za cijelu zemlju. Naravno, govorim o velikom čovjeku, čije je unutarnje bogatstvo neiscrpno, ukoliko ljudi više iz njega crpe, veće postaje njegovo bogatstvo.

Uhhhh…baš se umorila; zašto i kome? Ne želim nikoga stavljati u mentalni zatvor; vjerujem.

Jadranka