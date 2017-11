NAKON što u Saboru nije prošao oporbeni prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi, predsjednik SDP-a Davor Bernardić ocijenio je kako je “ovo poraz Hrvatske”…!?

Ovaj pokušaj nije bila borba za vlast. Ovo je vjerojatno bilo ‘izglasavanje’ oltiga svrstavanje u vezi buduće odgovornosti za gigantske posljedice i buduće enormne štete po državu Hrvatsku i po njene građane vezano za Lex Agrokor! I to je dobro, sad će se znati tko je grobar hrvatskog gospodarstva.

I ja bih se popela na krov od kuće i vikala u sve glase: „ Čeljadi…đe ste, pa Hrvatska je suverenitet prepustila nekom tamo Knightheadu”, zdvajaju i nariču svi koji nešto znače u političkom životu. Zamislite samo, Hrvatska je prepustila suverenitet koji nikad nije imala.

„Bero je naivčina a i udara u krive bubnjeve. Stalno napadati vladajuće je jalova rabota – što ih više napada cijena im više skače po onoj – ako te kude znači nešto vrijediš. SDP -u je jedini izlaz mobilizirati birače a to se radi upornim i detaljnim iznošenje vlastitih rješenja i programa, a to je upravo ono što Bero najmanje radi ako uopće! Ovo je jalova oporba je ono što Plenkiju daje krila i on to majstorski koristi. Gospodine Bernardiću trebali ste poraz najaviti. I obratiti se svijesti onih čije ruke želite za svoj prijedlog. Međutim nije stvar u padu vlade, nego što i kako dalje to je ponuda koja se očekuje od oporbe, a na temelju realnih pretpostavki i mogućnosti. Plan i program, utemeljen na zakonskim okvirima i financijskim mogućnostima koje je moguće unijeti u proračun. Vlada se ne ruši bujicom lijepih želja, nego utemeljenim programom koji drži vodu…“

Ovakve tekstove možemo stalno čitati u medijima koji napadaju Bernardica, umjesto obratno!? No, rasprava u Saboru je bila žestoka; napose kada se Pernar okomio baražnom serijom udaraca na Plenkovića, a ovaj zatražio time- out tražeći pomoć od svojih HDZ-ovaca, koji su bili u knock-downu!

Inicijativa za pokretanje za rušenje vladajućih nije glupost, osim one…vrbovanja Sauche od strane Beljaka i oporbe; ajmeee…ljiga nad ljigama!! Ali s kojom satisfakcijom je Saucha napao oporbu i ispljuvao ih; maaa… na mrtvo ime, pri tom zaboravljajući kako je i sebe upisao na tu listu političkih mrtvaca, a na čekanju je na istoj listi željni come – back Vrdoljaka koji kaže kako je vjerojatno imao sinkopu pa ne zna zašto je pošo i sad jopet došo!?

Da je “El Bahati” slušao pametnije članove, koje je čoporativno izbacivao iz stranke, poput Aleksandre Kolarić, Mirele Holly, pa čak i Bandića, eto… Sauchu nije, Marasa i njima slične, do ovakvog pritiska klerofašizma, krivo shvaćene vjere širenjem mržnje i lažno rodoljubnog nacionalizma, kako gledamo danas, a sigurno ne bi postala “Švicarska”…!? Možda bi se u narodu polako, ali sigurno širila demokratska načela, a prije svega jedinstvo našeg naroda. Ovako imamo Poljake i dobri stari fašizam!? Tisuće Poljaka i Poljakinja pod zastavama na ulicama uzvikujući: “Čista krv i “Bijela Europa”, a u tom je mahom sudjeluje i katolička crkva koja je jadno uznevjerila vjernike, vlastiti narod i zapovijedi…!?

Kako mi reče jučer Frano relativizirajući vrijednost znanja informacija: “Što mene briga, tko je crto grafite po zidu ili pisao Lex Agrokor ?”

Mene jako briga, i jako sam zabrinuta!!! A naš narod bi mi trebao odgovoriti onu drugu čuvenu: “Eeeeh, nećeš razbojniče…!” prije nego nam ova konfuzna vlada bankarskog lješinarenja postavi nove poreze na šporku vodu, pa čak i na disanje zagađenog zraka, ovrhe, uključujući zdravstvene nejednakosti; molim ne zaboravite postaviti pitanje zašto smo županija s najviše oboljelih od karcinoma!?? Mi pokušavamo spasiti Slavoniju, ili jadne gladne obitelji koje gledamo iz dana u raznim TV emisijama!? Dobro srce Dubrovčana pomaže i to je hvale vrijedna akcija, ali mi to možemo tri puta; više nećemo moći! Na finimentu ne znam što reći!? Izgubili smo sve parnice na međunarodnim sudovima, sada se sprema Pahor zaskočiti s desna, a ne fermavaju ni ovi s lijeva, a ni ovi iznutra!

Da, započela sam o SDP-u; ali ne mogu im oprostiti Zakon o radu koji su donijeli, oni kao socijaldemokrati?? Ne mogu im oprostiti niti tkz. „Koaliciju o golfu“ oli „Dubrovački dogovor“ – kojim se dopušta izrastanje još jednog čudovišta iznad naših glava i prijetnja našoj budućnost!?

Jadranka