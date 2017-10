Oni pjevaju, a nama muka i jad!?

A, nesretne li nam Sudbine; Bože moj!

Aaauuuuuu…aaaaa; fuuuj!“ – svi se deru u jedan glas i za sutkinju M. Šupe i velemožnog negda nam Todorića…!? Prije toga niđe nikoga; svi šute ko kurve! Evo… od kada traje privatizacija u Hrvata i sva ostala sranja!? Ostali smo bez gaća ali i dalje nitko niš! Ne bi rekla kako su Hrvati glup narod. Dapače, mislim da je deplasirano govoriti o pomanjkanju inteligencije u hrvatskom narodu. Možda, prije bih rekla o dozvoljenim reakcijama i galami koja se svaki put podigne kad dirigent podigne palicu; pa se može započet urlat i pljuvati! Onda krenu mediji, televizije i ona poznata: Da’ bog da ti A. Jarak izvještavo ispred kuće! Ili…Daj Bože da mi dođe Sinčić i Pernar ispred kuće da me spase od deložacije!

Ono što bi rekla da je osnovni problem je činjenica da su Hrvati politički needucirani, navikli na razne režime, i činjenicu da njima uvijek netko vlada i da im nameće odluke uzimaju zdravo za gotovo.

Prosječan Hrvat je navikao raditi, imati mizernu plaću za svoj rad, ali dovoljno za život, uzdržavat svoju djecu i otići u mirovinu. Zadovoljan jer nema godišnjeg, ali malo pobumbi vina, koji kostolet ili srđelicu, a ovi gori bećarac i fiš; superiška! Naravno, imati krov nad glavom, i moliti se svevišnjima kako ne bio finuo na cesti bez kruha. I time se zadovoljava. Kad su Izbori malo se popriča o politici, na ovaj ili onaj program, na ovakvu ili onakvu reformu. Ali, sad su došla teška neka vremena u kojima je zaludu na bilo što upozoravati, bilo što pisati ili govoriti, jer malo tko danas čita, a još manje reagira na ovo zlo koje nas je strefilo!? Ni ne zna kako mu se prignula škina umalo do poda, isprebijan, a duh mu se slomio iscrpljenošću, nepravdom, a u njemu nema ni mrve snage kako bi štogod proslovio! Pojavi se tu i tamo pošten političar, čeljade, nešto govori i govori, upozorava i upozorava; ali vraga! Njegove riječi nemaju nikakvog učinka! Prdenjaj gluvom u uvo!

Nuti; najboje gledaj svoja posla i štedi se na riječima i pisanju… A narod će i nadalje duboko lamentirati i na temelju toga birati najbolju političku opciju za sebe; come sempre!

E, to Hrvati znaju.

A nama ostalima ne preostaje ništa drugo, nego naći svoj komadić mjesta pod ovim lijepim suncem koje grije i jedne i druge, uživati u danu, pomiriti se sa Sudbinom i ostati sebi vjeran. Maaaa…nekima, a to se tiče najdubljeg sloja našeg bića ostati vjeran sebi je normalno, jer to je jedino nadmoćno u ovijem nesretnijem vremenima…

