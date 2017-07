Možda ste primijetili da mnoga sredstva kreirana za zaštitu od komaraca sadrže sastojak DEET, kako se zove u skraćenom obliku. Riječ je o diethyltoluamidu, tvari koja zbunjuje mirisne receptore kod komaraca.

Poznato je, naime, da komarci često otkrivaju blizinu ljudi na temelju mirisa. Iako su repelenti koji sadrže diethyltoluamid vrlo učinkoviti u odbijanju komaraca, mnoge studije otkrivaju i njihovu tamnu stranu. Tako se među mogućim nuspojavama korištenja sredstava protiv komaraca koji se danas nude na policama trgovina, među ostalim, navode osipi po koži, obamrlost usana, slabost, glavobolja, vrtoglavica, bolovi u mišićima i zglobovima, problemi s koncentracijom, a dugoročno su mogući i drugi mnogo ozbiljniji zdravstveni problemi i bolesti. Diethyltoluamid je posebno opasan za djecu jer može negativno utjecati na određene funkcije mozga i cijelog živčanog sustava. Osim toga, diethyltoluamid je vrlo štetan i za okoliš.

Budući da, s druge strane, ubodi komaraca mogu uzrokovati druge ozbiljne bolesti, nije dovoljno da se jednostavno odreknemo sredstava koja sadrže diethyltoluamid, nego ih treba zamijeniti alternativnim zaštitnim sredstvima. Neke od mogućih alternativa donosimo vam u nastavku, s tim da je za bolju zaštitu preporučljivo koristiti kombinacije ovih metoda. Eterično ulje eukaliptusa Rezultati brojnih studija pokazuju da eterično ulje limuna eukaliptusa u zaštiti protiv komaraca ima sličan učinak kao i sredstvo koje sadrži manju koncentraciju diethyltoluamida. Za učinkovitu zaštitu treba odabrati proizvod koji sadrži najmanje 40 posto eteričnog ulja limuna eukaliptusa, a možete koristiti i čisto ulje, ali ga ne smijete nanositi direktno na kožu nego ga prije upotrebe razrijediti, npr. s bademovim ili maslinovim uljem, što se odnosi i na druga 100-postotna eterična ulja. Lavanda Eterično ulje lavande također je odličan repelent, ali ga treba razrijediti nekim baznim uljem. Ova ulja su odlična i za ublažavanje svrbeža nakon uboda, a nježna su tako da se kap dvije mogu nanijeti i na kožu male djece. Za zaštitu od komaraca možete koristiti i macerat lavande. Napunite staklenku suhom lavandom, prelijte do vrha sojinim uljem. Ostavite 40 dana na polusjenovitom mjestu, a nakon toga procijedite i koristite. Vatra Vjerojatno ste primijetili da komarci nisu baš ljubitelji vatre. Smatra se da je dim onaj koji ih odbija, tako da vam u obrani od ovih napasnika u toplim ljetnim večerima ako sjedite na otvorenom mogu pomoći i svijeće, aroma lampice ili mirisni štapići s uljima citronele, limunske trave, lavande, čajevca, ružmarina ili cimeta… Češnjak Konzumiranje češnjaka korisno je zbog više razloga, među kojima je i taj što može smanjiti rizik od uboda komaraca. Iako to nisu potvrdile znanstvene studije, iskustvo mnogih ljudi svjedoči da to stvarno funkcionira. Osim toga, češnjak sadrži snažne antioksidanse koji, među ostalim, sprječavaju infekcije, što predstavlja dodatnu zaštitu. Neugodan zadah, kao neizbježna posljedica konzumiranja češnjaka, može se lako ublažiti žvakanjem malo svježeg peršina ili zrna pržene kave. Paprena metvica Među eteričnim uljima koja pružaju vrlo učinkovitu prirodnu zaštitu od komaraca pored već spomenutog ulja eukaliptusa komarci ne vole ni miris paprene metvice. Naime, miris metvice zbunjuje krvopije i odbija ih, pa je vrlo korisno ovu biljku zasaditi u vrtu ili na balkonu (možete zasaditi i lavandu, ružmarin, peršin ili bosiljak…). Komarci neće prijeći tu mirisnu barijeru. Sojino ulje Vrlo dobar prirodni repelent može biti i sojino ulje, kojemu je poželjno dodati nekoliko kapi eteričnog ulja limunske trave. Postoje studije koje potvrđuju da ova kombinacija djeluje kao odlično sredstvo odvraćanja od različitih vrsta komaraca. Istraživanje objavljeno u The New England Journal of Medicine otkrilo je da su repelenti od sojina ulja jednako učinkoviti kao i oni s DEET-om. Osim toga, ovo ulje, koje je vrlo pristupačno cijenom, ima viši zaštitni faktor te odlično vlaži kožu, ali bi kod nabave trebalo birati ulje koje nije GMO. Jabučni ocat Pomiješajte jabučni ocat i svježe nasjeckani peršin i nanesite ga na koži. Ne samo da će bježati komarci, nego ćete i izvrsno rashladiti tijelo tijekom nesnosnih vrućina te održati optimalnu pH-vrijednost kože. Repelent od bosiljka i votke Šaku svježeg bosiljka prelijte s pola šalice kipuće vode pa pustite da odstoji četiri sata i procijedite. Pomiješajte s pola šalice votke i ulijte u bocu s raspršivačem. Prije upotrebe protresite i nanesite po potrebi.

Zamka za komarce

Protiv komaraca može vam pomoći i prirodna zamka za komarce.

Sastojci:

20 dl vode

50 g smeđeg šećera

1 g svježeg kvasca

1 plastična boca od 1,5 ili 2 litre

Priprema:

Odrežite vrh boce. Rastopite šećer u vrućoj vodi, a kada se ohladi, ulijte u bocu.

Donji dio boce omotajte crnom trakom ili tkaninom (crna boja također privlači komarce). U vodu izmrvite kvasac. Odrezani vrh postavite naopako u bocu, tako da između grlića i tekućine ostane malo prostora. Ovu zamku postavite blizu mjesta na kojem boravite. Komarce će privući miris fermentiranog kvasca, a kada jednom uđu u ovu klopku, nema im izlaska.