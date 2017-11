“Kora jabuke puna je nutrijenata. No u njoj je i puno pesticida. Kad jedete jabuku možete odlučiti hoćete li joj oguliti koru ili nećete. No isto ne možete primijeniti kod voća poput grožđa ili kod povrća poput špinata”, kazala je He.

Postoji mogućnost i da se po voću iz boce s raspršivačem pošprica bijeli ocat te se potom ono opere u vodi. Ocat uništava bakterije pa se može i samostalno koristiti za čišćenje plodova.

Jedna od metoda je i namakanje voća u vodi, u morskoj soli i soku limuna u trajanju od 10 minuta. FDA savjetuje jednostavno ispiranje voća pod slavinom.

He je istaknula da “nijedan pesticid nije u potpunosti povezan s dugoročnim utjecajem na ljudsko zdravlje, poput primjerice povećanog rizika od razvoja raka. Zasigurno ne tako niske količine, koje su uostalom i dopuštene. No riječi koje se u ovom kontekstu spominju poput “sigurnosti” i “rizika” škakljive su kada su potrošači u pitanju. Smatram da je vrlo važno smanjiti rizik od izloženosti prehrambenih namirnica pesticidima.”

He ukazuje na još jedan, na prvi pogled trivijalan problem: “Kad vam se jede jabuka, hoćete li uistinu uspjeti čekati punih 10 ili 15 minuta dok se voćka ispere da zagrizete u nju?”