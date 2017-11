Znamo, nema većeg gušta već zavaliti se na kauč uz seriju i pritom grickati sendvič, čips, pizzu ili čokoladu.

Ali, nije samo da ti od ovoga prijeti debljanje – liječnici upozoravaju i na ovoNije nikakva tajna da jedenje kasno navečer vodi prema višku kilograma. No, to nije jedini problem – ova navika itekako ima utjecaja na naše zdravlje. I to ne dobrog. Novo istraživanje sveučilišta u Pennsylvaniji pokazalo je da kasnovečernje jedenje povećava razinu glukoze i inzulina, što dovodi do dijabetesa tipa 2. Također, loše odabrano vrijeme večere povećava kolesterol te dovodi do povećanja rizika obolijevanja od srčanih bolesti.

U istraživanju je sudjelovalo 9 odraslih osoba koje su osam tjedana morale na dan između 8 ujutro i 19 sati navečer jesti tri obroka i dva međuobroka i ići leći u 23 sata. Zatim je od istih ljudi zatraženo da promijene navike – morali su jesti isti broj obroka, ali između podne i 23 navečer. Ne samo da se tijekom posljednjih osam tjedana grupa nadebljala, već su im pretrage pokazale veće razine inzulina, glukoze i kolesterola u krvi. “Ovo otkriće nam daje bolju sliku koliko je bolje jesti ranije u danu”, rekla je voditeljica istraživanja Namni Goel. “Kasnije jedenje može dovesti do lošijeg stanja težine, energije i hormona, a sve to vodi do kardiovaskularnih bolesti i drugih zdravstvenih problema”.

